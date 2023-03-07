Минэнерго РФ: Вывод четырех энергоблоков на Заинской ГРЭС не повлияет на энергосистему

В Минэнерго России заявили, что вывод из эксплуатации четырех энергоблоков на Заинской ГРЭС не окажет негативного влияния на режимно-балансовую ситуацию в энергосистеме и не создаст дефицита. Позицию ведомства сегодня распространил ряд информационных агентств, в частности, ТАСС.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что «Татэнерго» пытается задержать закрытие четырех самых старых энергоблоков Заинской ГРЭС, вывод которых был согласован с Минэнерго РФ летом 2021 года. Заместить эту устаревшую часть на станции планировалось за счет запуска новой парогазовой установки (ПГУ) мощностью 850 МВт с газовой турбиной General Electric. Однако весной прошлого года американская компания отказалась поставлять в Татарстан оборудование из-за санкций. В итоге «Татэнерго» вынуждено было заморозить стройку в Заинске, де-юре перенеся запуск нового энергоблока на год — на 1 января 2026 года (хотя пока решение по его параметрам не выбрано).

Но вывод «старых» блоков автоматически перенести не удалось, в феврале это не согласовал компании и «Системный оператор». По данным издания, Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой вернуть эти блоки в работу до 1 января 2024 года. В противном случае «Татэнерго» понесет за этот год убытки в размере более 2 млрд рублей (из-за того, что блоки не будут получать платежи за мощность, а только за произведенную электроэнергию). В итоге компания может закрыть всю Заинскую ГРЭС, которая является крупнейшим по мощности объектом генерации в энергосистеме Татарстана. Кроме того, придется загружать по максимуму Набережночелнинскую ТЭЦ (1,18 ГВт), что «сделает ее убыточной и поставит под угрозу вывода».

В том же письме Минниханов заявил, что вместо модернизации Заинской ГРЭС подготовлен «замещающий проект модернизации» ТЭЦ в Набережных Челнах на 236 МВт для «нивелирования негативных моментов от срыва проекта модернизации и сохранения части положительных эффектов для потребителей».

В Минэнерго РФ ответили, что разрешение на вывод четырех энергоблоков на Заинской ГРЭС «не налагает обязанности, станция может продолжать работу и получать доход от продажи электроэнергии на оптовом рынке». К сложившейся ситуации, уверены в ведомстве, привела инициатива «Татэнерго» по применению в проекте модернизации Заинской ГРЭС не локализованного, а иностранного оборудования.

Перенос же проекта на 850 МВт на площадку Набережночелнинской ТЭЦ с установкой там нелокализованной турбины 236 МВт за ту же стоимость, по мнению федеральных чиновников, приведет к дополнительной нагрузке на потребителей первой ценовой зоны в размере 6,2 млрд рублей в ценах 2022 года. «То, что „Татэнерго“ называет „заменой“, по сути является другим проектом, который в соответствии с законодательством может быть оплачен потребителями только по результатам проведения конкурсного отбора», — добавили в Минэнерго.

В «Татэнерго» пока ситуацию официально не комментировали. В корпоративном издании «Наша энергия» в феврале директор Заинской ГРЭС Дмитрий Прохоров заявлял, что в первом полугодии 2023 года «Татэнерго» планирует провести сертификационные испытания на энергоблоках №5, 6, 11 и 12, которые и планировалось вывести, «с целью получения сертификатов для участия на рынке системных услуг и предоставления услуг по нормированному первичному регулированию частоты во втором полугодии».

Подробнее о ситуации можно узнать из материала «Татар-информа» Глава «Татэнерго» Раузил Хазиев – о турбинах, будущем Заинской ГРЭС и покупке ТГК-16.