Минэнерго РФ видит Татарстан площадкой развития промышленности для климатической повестки

Татарстан может стать площадкой становления новых видов промышленности, связанных с климатической и экологической повесткой. Такое мнение высказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин на заседании коллегии Минпромторга РТ.

«В будущем необходимо сфокусироваться на том, чтобы вся продукция начинала соответствовать лучшим практикам с точки зрения климатической и экологической повестки, потому что это становится всё более важным с точки зрения продвижения продукции в мире», — сказал Сорокин.

Федеральный замминистра уточнил, что вокруг этого можно создать отдельную дополнительную промышленность, в чем у Республики Татарстан есть большой опыт.

«Это индустрия энергосбережения, поскольку энергоэффективность сегодня выходит на первый план не только как характеристика предприятий, но и как дополнительная индустрия, которая будет работать над энергосберегающими материалами, над цифровыми технологиями, позволяющими повысить энергоэффективность. Это всё гигантский потенциал для развития, и мы видим в Татарстане инженерную и промышленную базу, а самое главное — потребление энергосберегающих услуг, чтобы всё это разогнать», — пояснил Сорокин.

Замминистра энергетики РФ напомнил, что в Татарстане уже выпускают продукцию, связанную с климатической и экологической повесткой. Это производство электробусов и газомоторной техники на КАМАЗе, развитие электрозарядной инфраструктуры.

На территории особой экономической зоны «Алабуга» проходит заседание коллегии Минпромторга РТ, в работе которой принимает участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.