Минэнерго РФ перестало раскрывать статистику производства нефтепродуктов

Росстат перестал публиковать данные о производстве нефтепродуктов в стране. Этого пункта нет в опубликованном сегодня докладе о динамике промышленного производства в России за январь — июль текущего года.

В докладе сказано, что «информация о производстве нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива, топочного мазута и сжиженного пропан-бутана — прим. Т-и) не публикуется на основании решения Правительства Российской Федерации».

Вместе с тем в докладе приведены данные по выпуску кокса и нефтепродуктов за январь — июль. За семь месяцев этот показатель снизился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за отдельно взятый июль — на 2,7%.

«Зачастую статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа. Это может оказать негативное влияние на внутренний рынок», — объяснили решение о закрытии информации в Министерстве энергетики РФ газете «Коммерсантъ».

Впрочем, в ведомстве заверили, что продолжат информировать о ситуации на рынке нефтепродуктов.

Публикация данных о добыче нефти, газа и конденсата была приостановлена 26 апреля 2023 года. На данный момент запрет продлен до 1 апреля 2025-го.