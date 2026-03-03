Минэнерго РФ об Энергопроме: Очень высокий уровень подготовки

Международный электроэнергетический форум «Энергопром-2026» обещает пройти на традиционно высоком уровне, сопоставимым с Российской энергетической неделей. Таким мнением поделился замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«У нас основной форум традиционно проходит в рамках Российской энергетической недели. Но есть и огромная потребность провести в районе весны аналогичное мероприятие на столь же высоком уровне», - заявил Шереметцев.

Он добавил, что Министр энергетики Сергей Цивилев в прошлом году участвовал в Энергопроме и отметил хороший уровень подготовки данного мероприятия, а также возможности республики по привлечению международных партнеров на данное мероприятие.

«Надеемся, что это позволит нам действительно в большей мере рассказать миру о наших возможностях, достижениях и привлечь как можно больше партнеров в совместную работу на основе справедливого отношения друг к другу», - подчеркнул замминистра.

Отметим, что Международный электроэнергетический форум «Энергопром-2026» в этом году впервые пройдет в статусе федерального форума. Курировать его будут Минэнерго РФ и Минпромторг России.