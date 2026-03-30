Минэнерго РФ направило в Правительство проект постановления о запрете экспорта бензина

Министерство энергетики РФ подготовило проект постановления о временном запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года и направило его на рассмотрение Правительства, сообщили ТАСС в Минэнерго.

«Министерство энергетики Российской Федерации в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации подготовило и направило в установленном порядке проект постановления, предусматривающий введение временного запрета на экспорт бензина с 1 апреля 2026 года», – отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что инициатива подготовлена по поручению заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака и сейчас документ находится на рассмотрении в Правительстве.

Напомним, в прошлую пятницу Александр Новак поручил Минэнерго подготовить соответствующий проект постановления. Мера направлена на стабилизацию цен на топливо и обеспечение приоритетного снабжения внутреннего рынка.