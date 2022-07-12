Минэнерго РФ: Импортозамещение технологий должно происходить по конкурентной цене

Топливно-энергетический комплекс России должен обеспечить технологическое функционирование отрасли в текущих условиях, выпуская конкурентоспособную продукцию. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, выступая на Нефтяном саммите Татарстана.

По словам замминистра, чтобы сохранить конкурентоспособность, необходимо решить множество задач.

«Главные цели ТЭКа: „а“ — снабжать страну доступной энергией и „б“ — быть максимальным драйвером, исходя из того, что ресурсная рента должна работать на страну, на народ. Это и налоги, и заказ для предприятий, и рабочие места. И сегодня, чтобы сохраниться на мировой арене в конкурентоспособном виде, нам нужно очень большое количество технологий заместить, но по конкурентной цене. То есть чтобы, условно, услуга наклонного бурения предоставлялась по сопоставимой цене с иностранными аналогами. То же самое касается нефтепереработки. То же самое касается сейсмики, то же самое — нефтегазохимии», — отметил Сорокин.

Замминистра уверен, что следует сформировать полноценный отраслевой заказ, причем не для какой-то одной компании, а для максимального количества предприятий. Нужно ставить единые техзадания и сообща решать вопрос эффективности разработок и вопросы их внедрения.

Сорокин подчеркнул, что продукция должна соответствовать всем требованиям мирового рынка. «Мы все равно нашу продукцию продаем на экспорт, на мировой рынок. Да, часть стран вопреки логике и здравому смыслу пытается ввести ограничения и ограничивают себя в первую очередь. Но большая часть мира подходит к этому разумно, <…> прагматично и продолжает торговать. Мы должны обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, должны обеспечить технологическое функционирование отрасли в текущих условиях», — пояснил он.

При этом он считает нужным развивать и альтернативную энергетику, и энергоэффективные технологии. «Но, опять же, повторюсь, они должны быть экономически обоснованными, помогать продавать наш товар, а не просто делать его более дорогим», — добавил Сорокин.

Он также сообщил, что форум в Татарстане представляет собой одно из наиболее ярких и важных событий отрасли. Также он отметил «Татнефть», которая «всегда на высоте» и находится в авангарде отрасли.

В Альметьевске, в лагере «Юность», проходит ежегодный традиционный Нефтяной саммит Республики Татарстан. Темой форума в этом году стало устойчивое развитие нефтегазовой отрасли в контексте диверсификации и технологического лидерства. Нефтяной саммит проходит в рамках III Международного нефтегазового молодежного форума.