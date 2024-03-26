Минэнерго предлагает разгрузить энергосистему России за счет населения

Россиянам могут предложить эксперимент по снижению нагрузки на энергосистему. Для этого они должны будут в определенное время отключать бытовые приборы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на инициативу Министерства энергетики.

При этом участники снижения спроса на электроэнергию должны будут обменять регулируемые ставки на тарифы для коммерческих предприятий, которые на 34% выше стандартных. Взамен они смогут получить вознаграждение.

Разработкой такого законопроекта власти могут заняться в 2025 году.

С включением в эксперимент потребителю придется «добровольно отказаться от покупки электроэнергии по регулируемым тарифам». В ведомстве уверены, что подобный «обмен» окажется выгодным, а чтобы проверить это, хотят привлечь к тестированию проекта молодежь и экоактивистов.