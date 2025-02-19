Минэнерго планирует ввести новый порядок оплаты электроэнергии

Министерство энергетики России разрабатывает новый порядок оплаты счетов за электричество. Соответствующий проект предложения опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Оплату услуг по передаче электроэнергии для новых потребителей с подключенной мощностью сети не менее 670 кВт предлагают сделать по максимально заявленной, а не фактической мощности. Эта схема называется «take-or-pay».

В Минэнерго пояснили, что целью законопроекта является оптимизация строительства сетей и сдерживание роста цен на электричество. Предполагается, что новый порядок оплаты позволит энергокомпаниям более эффективно планировать и инвестировать в развитие инфраструктуры.

Сейчас услуги по передаче электроэнергии оплачиваются исходя из фактического потребления. Однако сетевая компания должна поддерживать мощности в объемах, заявленных потребителями при технологическом присоединении. Затраты на содержание зарезервированных, но невостребованных мощностей перекладываются на остальных потребителей в регионе, из-за чего тарифы повышаются, говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что механизм для новых потребителей начнет работать после 1 июля.