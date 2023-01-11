Минэнерго Казахстана: РФ поддержала транзит казахстанской нефти по «Дружбе» в Германию

Россия поддержала транзит казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, передает РИА Новости.

«Мы ждали официального подтверждения от коллег из России, пропуск через территорию Российской Федерации, поэтому здесь устное подтверждение мы имеем», — подчеркнул министр, общаясь с журналистами в правительственных кулуарах.

При этом власти Казахстана не ждут каких-либо осложнений в связи с этой ситуацией. «Больших проблем с Российской Федерацией в отношении прокачки никогда у нас не было», — заметил Акчулаков.

«Транснефть» 29 декабря сообщила, что получила заявку от «Казтрансойла» на резервирование дополнительных мощностей нефтепровода «Дружба» для транзита в ФРГ в объеме 1,2 млн тонн на весь 2023 год. При этом 300 тыс. тонн предполагается прокачать в I квартале. Вице-премьер РФ Александр Новак сказал о готовности поддержать данные поставки.

Германия еще в сентябре анонсировала переговоры с Казахстаном о закупке нефти с последующей транспортировкой по трубопроводу «Дружба», чтобы обеспечить дополнительные поставки для НПЗ в городе Шведте, которые позволят заместить российскую нефть.