Минэкономразвития заявило, что ВВП России снизился на 4,9%

ВВП России в июне 2022 года снизился на 4,9% в годовом выражении, тогда как в мае снижение составляло 4,3%. Это следует из подготовленного Министерством экономического развития РФ обзора «О текущей ситуации в российской экономике. Июнь-июль 2022 года».

«По оценке Минэкономразвития России, в июне ВВП снизился на 4,9% год к году, в целом за II квартал 2022 года — на 4,0% в годовом выражении», — отметили составители документа.

Авторы обзора обратили внимание на то, что в июне экономику поддержало улучшение добычи полезных ископаемых и положительная динамика в сельском хозяйстве.

«Добыча полезных ископаемых в июне вышла в положительную область, в основном благодаря восстановлению объемов добычи нефти (+2,7% после -2,4% в мае)», — подчеркнули в Минэкономразвития.

Ситуация в экономике России стала ухудшаться после введения санкций странами Запада и ухода многих зарубежных компаний. Причиной этих решений стало начало специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.