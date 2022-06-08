Минэкономразвития России представило обновленный проект стратегии участия в ВТО

Минэкономразвития России подготовило обновленный проект стратегии участия страны во Всемирной торговой организации. Об этом сообщает ТАСС.

«Проект стратегии и соответствующие предложения подготовлены и внесены в правительство», — рассказали в ведомстве.

Источник, знакомый с содержанием документа, рассказал, что в проекте стратегии Минэкономразвития высказывается против выхода России из организации. Отмечается, что такое действие было бы только выгодно странам, которые вводят антироссийские санкции.

«Говорится, что России целесообразно оставаться в ВТО, — рассказал собеседник. — Выход из организации был бы лишь на руку санкционерам, о чем они открыто заявляли в попытках изолировать Россию от деятельности в ВТО. Россия последовательно блокирует эти попытки».

Обновленная стратегия предполагает использование всего набора инструментов ВТО, в том числе разрешение споров, мониторинг торговых режимов, устранение барьеров на площадке рабочих органов ВТО и переговоры по новым правилам. Собеседник агентства отмечает, что все они остаются действенными инструментами для сохранения стабильной торговой среды для российского бизнеса.

По словам источника, в условиях санкционного давления площадка ВТО остается ключевой для защиты российских экспортеров и освоения новых рынков. Многие члены организации испытывают беспокойство в связи с санкционным режимом в отношении России, опасаясь, что Соединенные Штаты, Евросоюз и другие страны, вводящие рестрикции, «могут пересмотреть условия своего торгового режима еще с кем-то, кого они перестанут считать своим единомышленником».

Поэтому необходимо создать надежную страховку от таких массовых политически мотивированных нарушений, заключил источник.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.