Минэкономразвития России одобрило идею самозапрета на покупки на маркетплейсах и на других цифровых платформах. Об этом говорится в письме первого заместителя главы ведомства Михаила Колесникова, направленном в ответ на обращение депутата Госдумы России Владислава Даванкова (имеется в распоряжении «Татар-информа»).

«Полагаем возможным совместно с крупнейшими маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции "самозапрета" на покупки или установления лимитов на покупки, что позволит на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности и достаточности в решении обозначенных в письме проблем», – говорится в ответе Колесникова Даванкову.

Министерство считает, что ввести самозапрет на покупки на онлайн-платформах можно по примеру самозапрета на кредит. С 1 марта россияне могут оформить его на портале госуслуг, чтобы застраховать себя от кредитного мошенничества.

В Минэкономразвития РФ считают, что нововведение должно распространяться не только на маркетплейсы, но и на другие цифровые платформы, где можно купить товары или заказать услуги. Самозапрет может быть введен в виде эксперимента, чтобы оценить эффективность этого инструмента.