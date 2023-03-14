Минэкономразвития РФ: В бюджете не заложены средства на новый этап туристического кешбэка

В текущей ситуации продление программы туристического кешбэка нецелесообразно, заявил сегодня врио директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности в Минэкономразвития Дмитрий Веригин.

По его словам, программа была актуальной в предыдущие годы, однако сейчас в сфере сложился избыточный спрос на средства размещения. Таким образом, несмотря на создание инфраструктуры для внутреннего туризма, рынок испытывает дефицит предложения.

«Деньги не были заложены изначально. <...> Поэтому в национальном проекте по туризму мы и закладывали задачи по удовлетворению спроса потребителей: запустили модульное строительство и другие проекты», — приводит его слова «Интерфакс».

Депутат Госдумы от Севастополя, зампред комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач заметила, что средства еще могут быть выделены, однако программа уже не будет функционировать в прежнем виде.

«Регионы, в которые не летают самолеты, находятся в сложной ситуации. Я считаю, что кешбэк — это одна из тех мер поддержки, которую можно распространять на некоторые регионы, чтобы поддержать туриндустрию», — полагает она.

Программа туристического кешбэка разработана для развития внутреннего туризма. Жители страны, оплачивающие картой «Мир» отдых в пределах России, могли получить компенсацию расходов до 20 тыс. рублей.

По инициативе Президента РФ Владимира Путина предусмотрен повышенный кешбэк за поездки на Дальний Восток. А затем с марта 2022 года программа распространилась на детский летний отдых.