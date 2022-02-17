Минэкономразвития РФ учтет предложения по расширению ОЭЗ «Алабуга» для нефтехимии

Минэкономразвития России учтет интересы Татарстана в части расширения территории особой экономической зоны «Алабуга» для размещения здесь проектов в области нефтехимии. Об этом сообщил замминистра экономического развития России Алексей Херсонцев на коллегии в Казани.

«Важную роль для привлечения инвестиций играют особые экономические зоны республики. В 2022 году нами планируется продолжить работу по развитию законодательства об ОЭЗ. Знаю, что актуальными для Татарстана являются вопросы возможности подакцизной деятельности на территории ОЭЗ для проектов в сфере металлургии и расширение ОЭЗ «Алабуга» в целях поддержки инвестиций в нефтехимии», - заявил замглавы ведомства.

В своем выступлении он отметил, что Татарстан – один из регионов-лидеров по качеству жизни населения и по основным макроэкономическим показателям. «Республика является пилотным регионом для реализации федеральных проектов. Одной из таких инициатив является внедрение регионального инвестиционного стандарта, разработанного Минэкономразвития РФ под руководством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова», - уточнил Херсонцев.

Замминистра также отметил активное участие Минэкономики Татарстана в разработке свода инвестиционных правил и инвестиционных деклараций.