Минэкономразвития РФ: Товарооборот между Россией и Узбекистаном в этом году вырос на 40%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам первых семи месяцев 2023 года в физическом эквиваленте товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос на 40%, и это позволяет говорить о том, что рекордные показатели прошлого года могут быть превышены. Об этом на заседании Российско-Узбекского и Узбекско-Российского деловых советов, которое проходит сегодня в Казани, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

«В ценовом измерении товарооборот между Россией и Узбекистаном за семь месяцев этого года вырос на 14,5%, а если брать физический эквивалент, то на 40%, причем видим положительную динамику в оба направления. Это очень серьезный показатель», — отметил спикер.

Чиновник пояснил, что самый большой рост среди российских товаров, поставляемых в Узбекистан, показали минеральные продукты, продовольствие, химическая продукция. На том же уровне остались поставки металлов и древесины. Что же касается товаров, поставляемых в РФ, то сюда начали завозить намного больше текстильных изделий и продовольствия.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Потенциал огромен, мы правильно делаем, что развязываем логистику, находим новые маршруты, снижаем административные барьеры, повышаем скорость доставки грузов. Рост товарооборота говорит, что наши усилия не проходят даром», — добавил Вольвач.

Особое внимание он обратил на то, что всё больше сделок между предпринимателями России и Узбекистана совершаются в национальных валютах.

Отдельно замминистра упомянул автомобильную промышленность. По его словам, Узбекистан крайне заинтересован в российском электрокаре «Атом», который конструируется в Набережных Челнах.

«Я впервые увидел этот автомобиль здесь, в Казани, этим летом. Для меня тоже стало приятным открытием, насколько прорывным и качественным оказался продукт. Точно знаю, что наши узбекистанские коллеги заинтересованы в том, чтобы освоить крупноузловую сборку, а затем и с большой долей релокации научиться делать его и там», — подчеркнул Вольвич.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При этом связи Татарстана и Узбекистана налажены давно, еще с тех пор, как в Ташкенте работал авиационный завод, который некогда возглавлял выпускник казанского вуза (окончивший КАИ Виктор Сивец руководил Ташкентским авиационным заводом имени Чкалова с 1973 по 1984 год — прим. Т-и), заявил председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

«Главное — это подготовка, темп и правильный курс. Подготовка уже осуществлена, курс задали наши два Президента, Владимир Путин и Шавкат Мерзиёев, уже задали, осталось дело за темпом. Призываю всех активно включиться в наши деловые миссии, ознакомиться со всеми возможностями развития, существующими в нашей республике. А на этом форуме желаю всем найти себе новых деловых партнёров и единомышленников», — сказал Агеев.