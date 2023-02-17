Минэкономразвития РФ: Татарстан сохранил позиции лидера по развитию экономики

Татарстану удалось сохранить положительную динамику экономики и остаться среди лидеров по социально-экономическому развитию в Приволжском федеральном округе и в целом по стране, несмотря на непростые внешние условия в 2022 году. Об этом заявил замминистра экономического развития России Алексей Херсонцев на годовой коллегии Министерства экономики РТ.

Представитель федерального ведомства обратился к участникам заседания в режиме видеосвязи. Он подчеркнул, что в условиях внешнего давления главной задачей на всех уровнях власти становится эффективное обеспечение социально-экономической стабильности и качества жизни граждан.

«В Татарстане удалось сохранить положительную динамику. Благодаря работе профессиональной команды республика сохранила позиции лидера по развитию экономического потенциала, цифровизации, оперативному принятию различных мер и применению лучших практик. По экономическому потенциалу республика сохраняет лидирующие позиции в ПФО и в целом по России», — заключил Алексей Херсонцев.