Минэкономразвития предлагает ввести внешнее управление для ушедших из России компаний

Внешнее управление в компаниях, ушедших из России и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%, предлагает вводить Минэкономразвития РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Уточняется, что пакет акций новой организации будет продаваться на торгах по окончании действия временной администрации.

«В Минэкономразвития предложили вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам. <...> Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ», – пояснили в пресс-службе Минэкономразвития.

Правительство РФ намерено сохранить рабочие места в иностранных предприятиях, которые заявили о приостановке или прекращении деятельности в России, подчеркивают в ведомстве.

Согласно плану МЭР, внешнее управление смогут осуществлять ВЭБ.РФ, либо Агентство по страхованию вкладов, если речь идет о финансовой организации.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на российской территории уже объявили ряд крупных компаний.