Экономика 4 сентября 2025 22:20

Минэкономразвития РФ ожидает укрепления рубля в долгосрочной перспективе

Курс рубля в долгосрочной перспективе окажется крепче прежних оценок, и к этому придется адаптироваться. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в интервью «РБК».

По его словам, обновленный прогноз по курсу национальной валюты станет заметным изменением в макроэкономических расчетах. Министр подчеркнул, что такая динамика создаст серьезные вызовы как для российской экономики, так и для внутреннего и внешнего производства.

#курс рубля #Минэкономразвития РФ
