Минэкономразвития ожидает в России рост безработицы этой осенью

Уровень безработицы в России остается рекордно низким – на уровне 3,9%, однако этой осенью ожидается повышение показателя, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий мы видим, что есть рост неполной занятости — такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений. В то же время ситуацию драматизировать не стоит, ситуация контролируемая», — сказал руководитель ведомства.

Он отметил, что в российских компаниях стараются поддерживать трудовые коллективы и сохранять занятость в полном объеме. Решетников также напомнил, что Правительство выделяет достаточно большой объем средств для сохранения рабочих мест в тех отраслях, которые столкнулись с ограничениями.