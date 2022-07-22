Минэкономразвития РФ: Налоговые преференции ОЭЗ смогут получить партнеры резидентов

Партнеры резидентов особых экономических зон могут получить льготы наравне с предприятиями ОЭЗ. Соответствующий законопроект и поправки к нему, призванные развить кооперационные связи внутри площадок ОЭЗ, сейчас прорабатываются на федеральном уровне. Об этом на совещании в Казани рассказал заместитель главы Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков.

«У нас есть законопроект. Поправки к нему включают несколько базовых вещей. Через ОЭЗ будем отрабатывать модель стабильных кооперационных цепочек. Здесь два предложения. Первое — упростить доступ для поставщиков оборудования резидентам на площадки ОЭЗ. Максимально снизить требования — вплоть до того, чтобы новые производства, которые будут поставлять продукцию контрагентам, заходили на площадку ОЭЗ и становились пользователями всех льгот по соглашению о совместном производстве продукции», — сообщил Вахруков.

Он отметил, что на сегодняшний день заполняемость ОЭЗ по стране составляет 34%. Механизмы развития инфраструктуры ОЭЗ существуют, ими пользуются, и они работают. Теперь необходимо наполнить ОЭЗ кооперационными связями, которые будут эффективно работать именно внутри этих площадок. Главная цель здесь в том, чтобы резиденты «примагничивали» своих контрагентов к площадкам ОЭЗ.

«Вторая идея — особый режим налогообложения по НДС для контрагентов ОЭЗ независимо от места расположения контрагентов», — заключил Дмитрий Вахруков.