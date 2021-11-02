Минэкономразвития: Проверки бизнеса в нерабочие дни должны быть приостановлены

Проверки контрольными органами деятельности предпринимателей во время нерабочих дней должны быть приостановлены. Соответствующую позицию занимает Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Если к предпринимателю в этот период все-таки пришли с проверкой, то необходимо узнать, включена ли она в Единый реестр контрольных мероприятий. В случае отсутствия информации в реестре контролер не имеет права проводить проверку. Бизнесмену необходимо зафиксировать факт прихода инспекторов и направить жалобу в Генеральную прокуратуру и Минэкономразвития.

Возможно, информация о проверке внесена в названный реестр, но компания не работает из-за коронавирусных ограничений. Тогда предпринимателю следует действовать так же, как и в первом случае. Допустимы документарные проверки без личного контакта контролеров и предпринимателей, если компания работает дистанционно и сотрудники не находятся в офисе. Коммерсант направляет требуемые бумаги проверяющим по почте.

Помимо этого, проверка может значиться в реестре, но выпадает на дни, которые оказались нерабочими. Если проверка не была проведена в период нерабочих дней, то орган контроля вправе провести и завершить ее в первый рабочий день. Такая проверка продолжается только один день вместо первоначально запланированных десяти, как и в случае большинства контрольных мероприятий.

«Если предприниматель не согласен с действиями органов контроля, у него есть возможность воспользоваться системой досудебного обжалования, которая была запущена этим летом в обязательном формате для 53 видов контроля <…>. Бизнесмены могут обжаловать решение о проведении проверки или результаты по ее итогам в несколько кликов через свой личный кабинет на Едином портале госуслуг», – отметил директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Александр Вдовин.

Нерабочие дни ранее были объявлены Президентом России Владимиром Путиным с 30 октября по 7 ноября по всей стране из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Глава государства не раз призывал сограждан прививаться от Covid-19.