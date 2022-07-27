Минэкономразвития: Падение ВВП в России ускорилось до 4,9%

По итогам июня ВВП России понизился в годовом выражении на 4,9%. По итогам первого полугодия показатель сократился на 4%, передает ТАСС со ссылкой на обзор о текущей ситуации в экономике Минэкономразвития.

В июне экономическая активность поддерживалась улучшением показателей добывающей промышленности и сохранением положительной динамики в сельском хозяйстве, добавили в ведомстве. Так, добыча полезных ископаемых вышла в положительную область благодаря восстановлению объемов добычи нефти (+2,7% после -2,4% в мае). Улучшились также показатели нефтепереработки.

В отраслях обрабатывающей промышленности по-прежнему складывается неравномерно. Фармацевтика и производство строительных материалов выросли на 16,5% и 2,3% соответственно, а в экспортно ориентированных отраслях и отраслях со значительной долей промежуточного импорта увеличился спад.

Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания в мае-июне, по оценке Минэкономразвития России, был примерно на 7% ниже уровней прошлого года за счет сокращения оборотов в розничной торговле.

При этом рост задолженности по кредитам в РФ в июне ускорился до 0,5% в месячном выражении после 0,05% в мае. Действующий прогноз Минэкономразвития предполагает спад российского ВВП на 7,8% в 2022 году и инфляцию 17,5%.