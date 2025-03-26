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Экономика 26 марта 2025 19:29

Минэкономразвития: Инфляция в России ускорилась до 10,11%

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Годовая инфляция в России за период с 18 по 24 марта 2025 года выросла до 10,11% с 10,08% неделей ранее. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на материалы Минэкономразвития РФ.

По данным министерства, за отчетную неделю с 18 до 24 марта инфляция составила 0,12%. Продовольственные товары подорожали на 0,22%, плодоовощная продукция – на 0,53%, а остальные продукты – на 0,19%. В сегменте непродовольственных товаров цены остались на прежнем уровне, продолжилось снижение стоимости электро- и бытовых приборов. В сфере услуг зафиксирован рост цен на 0,13%.

Несмотря на текущий уровень инфляции, Минэкономразвития прогнозирует ее снижение до 4,5% в 2025 году и стабилизацию на уровне 4% в 2026–2027 годах. Однако ранее министр экономического развития Максим Решетников допустил вероятность инфляции в диапазоне 7-8%, что соответствует прогнозу Центробанка. Окончательная оценка министерства будет скорректирована в марте.

#инфляция в России #рост цен
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