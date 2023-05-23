Электронную туристическую визу в России могут запустить с июля

Электронная туристическая виза в России может начать работать уже с 1 июля 2023 года, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Об этом сообщает ТАСС.

«Прорабатываем вопрос о возобновлении действия единой электронной визы. Это должно существенно упростить процессы получения разрешений на посещение территории России. МИД обещает запустить электронную визу с 1 июля текущего года», – сообщил министр во время Российско-китайского бизнес-форума.

20 февраля Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список из 19 стран, граждане которых могут получить российскую туристическую визу на основании бронирования в отеле. В перечень вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.