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Электронную туристическую визу в России могут запустить с июля
Электронная туристическая виза в России может начать работать уже с 1 июля 2023 года, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Об этом сообщает ТАСС.
«Прорабатываем вопрос о возобновлении действия единой электронной визы. Это должно существенно упростить процессы получения разрешений на посещение территории России. МИД обещает запустить электронную визу с 1 июля текущего года», – сообщил министр во время Российско-китайского бизнес-форума.
20 февраля Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список из 19 стран, граждане которых могут получить российскую туристическую визу на основании бронирования в отеле. В перечень вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.
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