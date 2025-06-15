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Общество 15 июня 2025 12:03

Минэкономразвития опубликовало рекомендации по безопасности туристов на Ближнем Востоке

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Минэкономразвития России выпустило официальные рекомендации для туристов, туроператоров и турагентов в связи с осложнением обстановки на Ближнем Востоке, в частности в Иране и Израиле. Документ составлен на основании сообщения МИД России и ссылается на положения Федерального закона № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». Текст документа опубликован на официальном сайте ведомства.

Ведомство предупреждает об угрозе безопасности российских туристов на этих направлениях и призывает соблюдать осторожность.

Что рекомендовано:

  • Гражданам России — воздержаться от туристических поездок в Иран и Израиль до стабилизации обстановки;
  • Туристам, уже находящимся в этих странах — проявлять повышенную осторожность, следить за официальной информацией местных властей и строго выполнять их инструкции;
  • Туроператорам и турагентам — приостановить продвижение и продажу туров в указанные страны, а также обязательно информировать клиентов о текущей обстановке и порядке изменения или расторжения договоров;
  • Региональным органам власти в сфере туризма — незамедлительно довести эту информацию до всех участников туристического рынка и путешественников.

Минэкономразвития также напомнило о праве туристов требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в случае существенного изменения обстоятельств. Основанием может служить, в частности, ухудшение условий путешествия. В этом случае турист имеет право на полный возврат уплаченных средств, если поездка не состоялась, или частичный — за неоказанные услуги, если она уже началась.

#Минэкономразвития РФ #туризм #Иран #Израиль
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