Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по росту ВВП и повысило по инфляции

В Минэкономразвития России прогнозируют, что по итогам 2024-го ВВП страны вырастет до 2,8% (ранее ожидали на уровне 2,3%). Также планируется, что к концу года вырастут реальные зарплаты населения (на 6,5%) и реальные располагаемые доходы граждан (на 5,2%), пишет РБК.

При этом в Минэкономразвитии повысили прогноз по инфляции: к концу 2024 года ее ожидают на уровне 5,1%. Однако в 2025-м Центральный банк ориентируется на 4%.

Также в министерстве ждут рост розничного товарооборота на 7,7% (в 2023-м было 6,4%) и увеличения объема оказываемых населению платных услуг — на 5,1% (годом ранее было 4,4%).

Что касается прироста инвестиций, то в 2024-м его прогнозируют на уровне 2,3% (в прошлом году было 9,8%).

Курс доллара к концу 2024 года должен составить 94,7 рубля за доллар, согласно прогнозу. В 2025-м купюра США ожидается около 100 рублей, а в 2026-м – 101 рубль.

Помимо этого, экономика будет расти на 2,3% в 2025–2026 годах, а реальные зарплаты увеличатся на 3,6% (2025-й) и еще на 2,5% (2026-й).