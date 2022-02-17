Минэкономики РТ планирует заполнить сельские промпарки не менее чем на 70%

В 2022 году промышленные парки, расположенные в сельских районах Татарстана, планируется заполнить не менее чем на 70%. Об этом сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на итоговом заседании ведомства.

«Необходимо сделать качественный рывок и выйти в текущем году на заполняемость промышленных парков в сельских районах не менее 70%», — заявил министр.

Он добавил, что промпарки в сельских районах не могут конкурировать с теми, что расположены в крупных городах, из-за неразвитости инженерной и транспортной инфраструктуры. Это является сдерживающим фактором для развития промышленных парков и снижает интерес инвесторов к размещению производств на этих территориях.

Шагиахметов сообщил, что для решения данной проблемы совместно с муниципальными образованиями министерство подготовило перечень потребностей и предварительно оценило объем необходимого финансирования для дооснащения.