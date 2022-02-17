Минэкономики РТ планирует привлечь 24 тыс. новых предпринимателей в 2022 году

В 2022 году число субъектов МСП и самозанятых в Татарстане должно увеличиться на 24 тыс. человек. Такую задачу поставил перед своим ведомством министр экономики республики Татарстан Мидхад Шагиахметов.

«Важнейшим фактором обеспечения экономического роста с учетом числа занятых является развитие малого и среднего предпринимательства, где трудятся более 40% занятых в экономике республики. В 2021 году численность занятых в МСП с учетом самозанятых составила 787 тыс. человек, что на 14,5% больше аналогичного периода 2020 года», — заявил он на итоговой коллегии.

По словам Шагиахметова, этого показателя удалось достичь в том числе благодаря реализации комплекса республиканских мер поддержки, сумма которой за 2021 год составила более 3,5 млрд рублей. Министр отметил, что в 2022 году финансирование на поддержку бизнеса предпринимателей Республики Татарстан превышает 4,5 млрд рублей. Эта сумма будет направлена на субсидирование субъектов МСП и предоставление им льготных займов.