Минэкономики: Заполняемость промпарков Татарстана в 2024 году достигла 73,5%

По итогам 1-го квартала 2024 года заполняемость промышленных парков в Татарстане достигла 73,5%. Об этом замминистра экономики РТ Динар Шакиров рассказал на выездном заседании Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам, которое состоялось сегодня в Алексеевском районе.

До начала заседания депутаты вместе с главой Алексеевского района Сергеем Демидовым осмотрели ряд производственных площадок, в том числе комбинат школьного питания ООО «Эдем», пищекомбинат, завод растительных масел ООО «Агро-Лидер, компанию по производству комплектующих для асфальтных заводов ООО «Завод ТАТМАШ», а также производства резидентов промышленного парка «Алексеевское».

Фото: gossov.tatarstan.ru

Осмотрев площадки резидентов, в частности кабельный завод, участники выездного заседания отметили, что Алексеевский район ведет целенаправленную работу по созданию «точек роста» экономики, новых рабочих мест и по увеличению дополнительных доходов районного бюджета.

Управляющий директор промпарка «Алексеевское» Антон Соловьев рассказал, что площадка была создана 3 апреля 2023 года. Сейчас здесь работает 11 производств, по итогам 1-го квартала оборот предприятий составил 436 млн рублей. Резиденты могут воспользоваться льготными займами, им возмещают часть затрат на электроэнергию, также их освобождают от уплаты налога на имущество и транспортного налога.

Председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Леонид Якунин отметил, что организации малого и среднего бизнеса вносят значительный вклад в экономику республики. «Что примечательно, резиденты используют для работы отечественное оборудование, это очень важно. Во-вторых, нам было важно узнать, как применяются налоговые льготы, позитивно ли они сказываются на развитии производства», — сказал он.

На заседании рассмотрели вопросы эффективного использования региональных налоговых льгот, предоставленных индустриальным паркам, действия специальных налоговых режимов.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Динар Шакиров отметил, что сегодня в 37 районах РТ и двух городских округах осуществляют свою деятельность 102 промпарка, на которых размещены 1 661 резидент и создано более 67,6 тыс. рабочих мест.

На уточнение Якунина, с какими вопросами чаще всего сталкиваются предприниматели МСП, замминистра экономики пояснил, что чаще всего вопросы касаются инженерно-дорожной инфраструктуры, поиска помещения под производство, предоставление льготных условий для приобретения оборудования и запуска производства, а также привлечение компетентных управляющих компаний.

Замруководителя Управления Федеральной налоговой службы по РТ Олеся Кузьмина рассказала об эффективности действия специальных налоговых режимов в производственной сфере.

«Информацию депутаты приняли к сведению, рекомендовав профильному министерству и ведомствам обеспечить системную работу по информированию резидентов промпарков о действующих республиканских мерах поддержки, кроме того усилить разъяснительную работу по предоставлению и преимуществах АУСН (Автоматизированной упрощенной системы налогооблажения)», — передает пресс-служба Госсовета.