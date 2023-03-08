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Минэкономики в 8 Марта представило «истории успеха» татарстанских бизнесвумен
Доля женщин среди индивидуальных предпринимателей и самозанятых в России составляет более 40%. В Минэкономики Татарстана рассказали о том, как центры «Мой бизнес» помогли развитию женского предпринимательства в республике.
«В Международный женский день подобрали „истории успеха“ бизнесвумен, получивших меры поддержки по нацпроекту „Малое и среднее предпринимательство“», — говорится в сообщении.
В ведомстве привели в пример трех жительниц Татарстана. Так, Эльвира Фасахова — собственник компании «Ваш бизнес», которая специализируется на консалтинговых услугах. Она получила господдержку по продвижению и рекламе своей организации и бесплатно обучилась продвижению личного бренда. В результате был разработан фирменный стиль и брендбук компании, что позволило повысить узнаваемость и привлечь новых клиентов.
Самозанятая Лилия Султанова, автор популярной настольной игры в мемы, начала свое дело совсем недавно. Бесплатные услуги по нацпроекту помогли девушке развивать свое дело и эффективно использовать собственные средства. Лилия Султанова — участник ярмарок для самозанятых, она повысила товарооборот и разработала линейку игр.
Аделия Хафизова развивает проект «Шикэрно» — бренд, популяризующий татарский язык среди молодежи. Она участвовала в программе «Женское предпринимательство» под руководством опытных наставников, в результате она смогла увеличить оборот в 15 раз.
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