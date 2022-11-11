Минэкономики Украины: Отказ от помощи США приведет к немедленной победе России

Если американские власти примут решение прекратить оказывать Киеву финансовую помощь, то это приведет к победе России в военной спецоперации, заявил замглавы Минэкономики Украины Тарас Качка изданию Washington Post.

«Без этой поддержки наша экономика рухнет, что означало бы немедленную победу России», — приводятся в статье слова чиновника.

Автор публикации согласился с его мнением, отметив, что такой шаг привел бы к неспособности украинских вооруженных сил вести боевые действия. При этом в статье отмечается, что некоторые конгрессмены-республиканцы уже призвали к полному прекращению помощи Украине.

Напомним, ранее уже отмечалось, что в случае победы представителей Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс США, которые прошли 8 ноября, военная помощь Украине может быть уменьшена или прекращена. В данный момент подсчет голосов еще продолжается, однако по прогнозу телеканала NBC, у республиканцев будет 220 мест в палате представителей, у демократов — 215.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.