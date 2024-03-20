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Экономика 20 марта 2024 07:30

Минэкономики Татарстана в прямом эфире расскажет о моратории на проверки бизнеса

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Сегодня, 20 марта, в телеграмм-канале Минэкономики РТ пройдет прямой эфир на тему «Мораторий на проверки бизнеса». На вопросы слушателей ответят специалисты ведомства, а также Госалкогольинспекции РТ и Инспекции Госстройнадзора РТ.

Спикеры, среди которых – замминистра экономики РТ Роман Амирханов, первый замначальника Инспекции Госстройнадзора РТ Ильфарт Сафиуллин и начальник контрольно-инспекционного отдела Госалкогольинспекции РТ Татьяна Хабибуллина – расскажут, как мораторий облегчает жизнь предпринимателям Татарстана, как записаться на профилактический визит через портал госуслуг, рассмотрят механизмы дистанционного взаимодействия и вопросы проведения проверок, от которых нельзя отказаться.

Начало прямого эфира запланировано на 13.00.

Напомним, мораторий на проверки бизнеса будет действовать по всей России и в 2024 году, что способствует реализации целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Национальные проекты реализуются на территории страны по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.

#экономика #прямой эфир #мораторий #проверки
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