Минэкономики Татарстана: В промпарках республики создано 52 тыс. рабочих мест

В промышленных парках Татарстана насчитывается 1,5 тыс. резидентов, сообщил заместитель руководителя Департамента развития предпринимательства и конкуренции Министерства экономики Республики Татарстан Эмиль Хисматов.

«В Татарстане промышленные парки есть практически в каждом районе республики. Сейчас насчитывается около 100 объектов инфраструктуры. Во всех промышленных парках республики работает около 1,5 тыс. резидентов, ими создано более 52 тыс. рабочих мест. С начала года количество работников увеличилось на 4 тыс. человек в промышленных парках, подпадающих под Концепцию развития промышленных парков республики», – отметил он.

Для развития промышленных парков на территории муниципальных районов и созданию рабочих мест в сельской местности была разработана Концепции повышения привлекательности муниципальных промпарков, в рамках которой были приняты меры государственной поддержки.

Министерством экономики Республики Татарстан разработаны все необходимые инструменты для поддержки действующих и привлечения потенциальных резидентов: налоговые льготы, программы, позволяющие субсидировать затраты по электроэнергии и привлекать заёмные средства под низкий процент, гарантийное поручительство по кредитам. Одной из основных является заем «Строительство», по которому можно получить до 30 млн рублей сроком до 7 лет.