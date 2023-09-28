Минэкономики Татарстана проводит опрос о развитии предпринимательского климата

Министерство экономики Татарстана проводит опрос среди предпринимателей для изучения потребностей бизнеса – производственных, финансовых, экономических. Об этом сообщила первый замминистра экономики РТ – директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова на бизнес-завтраке «Татарстан для бизнеса: меры поддержки» в Торгово-промышленной палате республики.

«Мы стараемся улучшить предпринимательский климат, а именно – создать оптимальные условия для роста числа малого и среднего бизнеса. Мы стремимся стимулировать рост бизнеса для его перехода на следующий экономический уровень, от микро- к малым компаниям, от малых – к средним. Для нас также важно снятие ограничений по выходу предпринимателей на экспорт и раскрутке местных брендов», – рассказала Наталья Кондратова.

Разработка плана по улучшению предпринимательского климата ведется в республике по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Опрос призван стать обратной связью для выявления потребностей бизнеса, изучения актуальных вопросов предпринимательства.

Анкета по изучению проблем предпринимательства размещена на сайте Минэкономики РТ и доступна по ссылке. Результаты опроса будут объявлены 29 сентября на расширенной стратегической сессии с участием бизнес-объединений, органов власти, активных муниципалитетов и организаций инфраструктуры поддержки.

Татарстан традиционного занимает лидирующие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности. По итогу 2022 года в рейтинге состояния инвестиционного климата Республика Татарстан в очередной раз заняла второе место. По итогам первого полугодия текущего года количество занятых в МСП с учетом ИП и самозанятых увеличилось на 10,3% или на 76,9 тыс. человек.