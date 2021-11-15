Минэкономики Татарстана предлагает предпринимателям микрозаймы под 1% годовых

Татарстанские предприниматели могут получить микрозаем под 1% годовых. Мера поддержки вводится для бизнесменов, пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции и Covid-ограничений. Об этом сообщает Министерство экономики РТ.

Заявления будут приниматься с 1 ноября по 30 декабря в Фонде поддержки предпринимательства; также можно оформить заявку онлайн – на портале ФАСТТРЕК.РФ.

Займы в размере до 1 млн рублей и могут быть предоставлены на любые обоснованные заемщиками цели, связанные с предпринимательской деятельностью, на срок до двух лет. Льготная ставка действует при условии сохранения не менее 90% численности рабочих мест, в противном случае она составит 5,5%.

«В прошлом году у нас больше 250 предпринимателей получили микрозаем однопроцентный, — рассказала первый заместитель генерального директора Фонда поддержки предпринимательства РТ Линара Бурханова. — В этом году, когда санитарно-эпидемиологическая ситуация ухудшилась, в торговые центры стали пропускать только по QR-кодам, предприниматели ощутили падение выручки, у них уменьшилось количество посетителей. Прежде чем разработать продукт, мы провели опрос предпринимателей. Самыми популярными запросами были либо возобновление однопроцентного займа прошлого года, либо разработка нового схожего продукта. И 1 ноября был дан старт микрозаему „Однопроцентный — 2021“».

Получить финансовую поддержку могут те, чей бизнес попал под антиковидные ограничения и не охвачен федеральными мерами поддержки.

В этом году первым получателем однопроцентного микрозайма от Минэкономики Татарстана стала предприниматель из Набережных Челнов Светлана Фуженкова. Она собирается вложить полученные средства в развитие собственного бизнеса по продаже детской обуви.

Магазин «Обувь — детям» Светлана открыла еще в прошлом пандемийном году. Именно тогда прекратила свое существование франчайзинговая компания по продаже обуви для взрослых и детей, с которой у индивидуального предпринимателя был заключен договор. Светлана перевела свой бизнес из торгового комплекса в отдельное помещение и решила торговать только детской обувью.

Предприниматель собирается инвестировать в расширение ассортимента торговой точки — приобретение детской зимней обуви. Микрозаем оформила онлайн, через портал ФАСТТРЕК.РФ. По ее словам, от момента подачи заявки до выдачи денежных средств прошло всего несколько дней.

«О микрозайме я узнала из открытых источников, заявку подала онлайн 3 ноября и сразу после праздников, 10 ноября, уже получила деньги», — пояснила Фуженкова.

Микрозаем предоставляется представителям сферы торговли, ИП, не имеющим наемных работников и ведущим деятельность в сферах гостиничного сервиса, предприятиям индустрии развлечений, отдыха и спорта, а также субъектам МСП, зарегистрированным с марта по июль 2020 года.

«Сейчас мы ждем заявок от наших предпринимателей, — заявила Бурханова. — К нам поступает огромное количество звонков, многие предприниматели находятся уже в процессе сбора документов. Ожидания у нас самые положительные, так как продукт должен быть действительно востребованным».