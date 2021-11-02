Минэкономики Татарстана поможет предпринимателям «прокачать» бизнес

Министерство экономики Татарстана запускает проект «Бизнес на прокачку», сообщила пресс-служба ведомства. Участники проекта смогут получить на онлайн-платформе «Мой бизнес» комплексные услуги: аудит бизнес-процессов, консультации с привлечением экспертов, пройти образовательные программы и познакомиться с инструментами для ведения эффективного бизнеса.

Проект стартует 15 ноября и завершится 10 декабря. На первом этапе предприниматели сформируют мини-группы с учетом уровня доходности бизнеса и вида деятельности. В группах пройдут обсуждения проектов участников программы, будут выявлены зоны роста и выработан индивидуальный пакет инструментов для коррекции бизнеса.

Аудит предполагает также анализ элементарных бизнес-процессов, обеспечивающих функционал компании. Каждый участник получит заключение и рекомендации по улучшению ситуации в компании.

Обучение включает в себя и 7-модульный интенсив по темам: «Предпринимательство в условиях кризиса», «Аудит ресурсов», «Unit-экономика», «HADI-цикл», «Продажи», «Команда и управление персоналом», «Масштабирование и Инвестиции».

Выпускники проекта получат документ о прохождении обучения установленного образца. Регистрация для участия в проекте «Бизнес на прокачку» доступна по ссылке.

Обучение бесплатное, проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономики РТ Центром «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.