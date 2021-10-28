Минэкономики Татарстана окажет дополнительные меры поддержки предпринимателям

Министерство экономики Татарстана разработало дополнительные меры поддержки предпринимателей из-за ограничений в условиях распространения коронавируса.

«Нами принято дополнительно решение поддержать неохваченные федеральными мерами поддержки категории бизнеса, которые так же пострадали от введения ограничительных мер. Это в основном торговля, по которой мы фиксируем большинство обращений», – сообщил первый заместитель министра экономики Республики Татарстан – директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

По его словам, для предпринимателей в этих сферах предлагается однопроцентный микрозаем. Он отметил, что этот продукт «продемонстрировал высокую востребованность в прошлом году».

Займы будут предоставляться подведомственным Минэкономики Татарстана Фондом поддержки предпринимательства. Сумма займа – от 300 тыс. до 1 млн рублей. Средства выдаются на любые обоснованные заемщиком цели под 1% годовых при условии сохранения 90% численности рабочих мест.

Срок займа – до двух лет. Он предусматривает отсрочку выплаты основного долга на полгода и поручительство Гарантийного фонда РТ до 50%.

Прием заявок по «однопроцентному микрозайму» стартует с 1 ноября и продлится до 31 декабря текущего года. «Дальше мы будем следить за ситуацией, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и будет рассматривать вопрос продления приема заявок. Получить консультацию по этому виду поддержки можно по телефону 524-90-90.

Сибгатуллин сообщил, что для поддержки сферы общественного питания в этом году министерство продолжило реализацию программы субсидирования затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питания и еды.

«Она была востребована в прошлом году, когда бизнес сферы общепита вынужден был реализовывать продукцию до конечных покупателей, прибегая к услугам агрегаторов», – сказал замминистра.

По его словам, в виду востребованности планируется продлить программу предоставления субсидий в следующем году и включить в нее период расходов в период действия ограничений в этом году.

Также Сибгатуллин напомнил, что в этом году в Татарстане реализуются адресные меры для самозанятых граждан. С 11 октября текущего года был запущен и продолжается прием заявок по программе субсидирования самозанятым гражданам расходов на их бизнес-цели на сумму до 200 тыс. рублей.

По его словам, в целом в текущем году в Республике Татарстан на господдержку субъектов малого и среднего предпринимательства направлено финансирование на сумму 1,2 млрд рублей, а с учетом имеющейся капитализации подведомственных Минэкономики институтов развития - Фонда поддержки предпринимательства РТ и Гарантийного фонда РТ – сумма в этом году составляет 3,55 млрд рублей.

«Для всех субъектов МСП и самозанятых граждан доступны финансовые и нефинансовые меры поддержки, в том числе поручительства, микрозаймы, займы, комплексные услуги по выходу на маркетплейсы, продвижение продукции, участие в выставках-ярмарках, ведение бухгалтерии и так далее», - подчеркнул замминистра.

Он также отметил, что большой запрос со стороны бизнес-сообщества (48% опрошенных) поступает на предоставление снижения или отсрочки арендных платежей.

«На республиканском уровне соответствующие решения приняты. Будет предоставлена отсрочка по уплате арендных платежей за аренду госимущества. В настоящее время условия программы находятся в проработке», – подчеркнул Сибгатуллин.