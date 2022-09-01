В День знаний Минэкономики Татарстана напомнило о национальных проектах для учащихся

Министерство экономики Татарстана ко Дню Знаний напомнило о национальных проектах, направленных на всестороннее и гармоничное развитие подрастающего поколения республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, по нацпроекту «Образование» в 2022 году начато строительство новой школы в селе Шильнебаш Тукаевского района, а в Апастовском и Бавлинском районах к началу учебного года капитально отремонтированы два школьных спортивных зала на сумму 2,9 млн рублей.

Кроме того, продолжается создание центров «Точка роста»: в текущем году 117 образовательных организаций Республики Татарстан оснащены оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания по предметным областям «Математика и информатика» и «Естественнонаучные предметы».

Еще одно важное направление нацпроекта – создание цифровой образовательной среды, по которому в 52 школы закуплена вычислительная техника, программное обеспечение и презентационное оборудование.

Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями: в 2022 году специализированное оборудование получили Казанская школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями здоровья и Агрызская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также начиная с 2022 года учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты, предоставляется единовременная выплата.

В рамках национального проекта «Культура», каждый гражданин России от 14 до 22 лет может оформить «Пушкинскую карту», лимит которой в этом году составляет 5 тыс. рублей.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.