Минэкономики субсидирует резидентам промпарков затраты на электричество

Министерство экономики Татарстана возместит часть затрат на электроэнергию резидентам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, сообщила пресс-служба ведомства. Заявку на предоставление субсидий необходимо подать до 29 октября в ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ».

Субсидирование затрат предусмотрено концепцией повышения эффективности промышленных парков Татарстана с заполняемостью ниже 70%. Она подразумевает выравнивание конкурентных возможностей между парками, расположенными в сельской местности и крупных городах, где деловая активность значительно выше.

Концепция также позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства воспользоваться налоговыми льготами, в том числе для предпринимателей снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения, они освобождаются от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций.

Кроме того, резиденты и управляющие компании промпарков могут рассчитывать на получение займа «Стройка» на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов промышленных зданий, коммунальной и дорожной инфраструктуры до 30 млн рублей под 5% на срок до пяти лет, а также микрозаймы под 4,5% годовых.