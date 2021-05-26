Минэкономики РТ запустило чат-бот для поддержки бизнеса по субсидиям

Министерство экономики Татарстан запустило чат-бот для поддержки бизнеса, который функционирует на площадке Telegram по адресу @subsidii_pkm_bot.

Сначала бот сообщит пользователю о старте приема заявок по программам «Субсидирование затрат, связанных с оплатой комиссии агрегаторов по доставке еды» и «Субсидирование процентов по кредитам». После он представит перечень необходимых документов и объяснит все требования при формировании заявки на получение субсидии.

Благодаря сервису предприниматели смогут получить бесплатную онлайн-консультацию в любое удобное время. Подключиться к чат-боту можно, набрав в поисковой строке «субсидии ЦРПП».