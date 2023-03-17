Минэкономики РТ взыскало с экс-резидента ОЭЗ «Алабуга» за срыв соглашения 5 млн рублей

Бывший резидент ОЭЗ «Алабуга», комбинат энергосберегающих материалов «Уоллсейвинг», по решению суда должен выплатить Министерству экономики Татарстана 5 млн рублей. Это штрафные санкции за невыполнение условий договора.

Соглашение о производственной деятельности стороны подписали еще 3 июня 2015 года со сроком действия до 21 декабря 2054 года. Компания намеревалась развернуть в «Алабуге» производство строительных стеновых сэндвич-панелей.

Инвестиции в предприятие должны были составить не менее 260 млн рублей. Договор предусматривал, что если резидент особой экономической зоны существенно нарушит его условия, то должен выплатить штраф в размере 5% от суммы инвестиций (не менее 150 тыс. и не более 5 млн рублей).

Плановая проверка комбината энергосберегающих материалов в октябре 2018 года показала, что он не ведет деятельность: несколькими месяцами ранее, в марте, вступил в процедуру банкротства. По данным на 1 июля 2018 года вложения превысили 129 млн рублей, было создано 12 рабочих мест, но уже в сентябре предприятие начало процедуру ликвидации. В ОЭЗ «Алабуга» ситуацию, когда резидент фактически провел пусконаладку оборудования стоимостью около 100 млн рублей, но не смог войти в штатный режим работы, назвали прецедентом.

Так как реализация инвестпроекта прекратилась, было решено инициировать процедуру расторжения соглашения. Татарстанский арбитраж признал требования минэкономики обоснованными. Конкурсный управляющий «Уоллсейвинга» Андрей Курочкин подал жалобу. 14 марта Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил ее без удовлетворения.

СМИ сообщали, что «Уоллсейвинг», занимающийся производством энергосберегающих стеновых сэндвич-панелей, в 2016 году на территории парка «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга» создал производственный комплекс с годовым объемом выпуска 6 тыс. кв. метров панелей. Выпуск панелей Wallsaving по китайской технологии называли прорывным. Комбинат планировал нарастить мощности до 600 тыс. кв. метров. Но в октябре 2017 года двое бывших работников подали на банкротство «Уоллсейвинга» – он задолжал им по зарплате 422 тыс. рублей и не мог расплатиться. Выяснилось, что московский инвестор ИК «Квартал», принадлежащая банку «Союзный» Королевых, внезапно прекратил финансирование проекта.

На момент введения конкурсного производства в марте 2018 года у должника было выявлено имущества на 171,9 млн рублей. При этом примерная стоимость активов, подлежащих реализации, не превышала 78 млн рублей, кредиторская задолженность оценивалась в 109,7 млн рублей.

На дату первого собрания в реестр требований «Уоллсейвинга» было включено три кредитора: ФНС, сама ОЭЗ «Алабуга» и компания «ЭГК-Проект». Его конкурсное производство продлено до 23 мая.