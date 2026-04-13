Минэкономики РТ: В Татарстане увеличили лимиты льготного лизинга для бизнеса

Министерство экономики Республики Татарстан сообщило о расширении мер поддержки бизнеса за счет увеличения доступности льготного финансирования по программам лизинга. Максимальные лимиты по ключевым продуктам повышены в два раза, также скорректированы условия приобретения импортного оборудования.

В частности, по программе «Лизинговая поддержка участников СВО» лимит увеличен с 20 до 40 млн рублей. Программа предусматривает возможность получения льготного лизинга по ставке 5% годовых при авансе от 15% и направлена на поддержку предпринимателей – участников СВО, членов их семей и работодателей военнослужащих.

Также до 40 млн рублей увеличен лимит по программе «Устойчивое развитие». Процентная ставка по продукту составляет 9,5% годовых, срок лизинга – от 13 до 60 месяцев. При авансе от 15% возможно снижение до 0% при наличии поручительства Гарантийного фонда Республики Татарстан.

По программе «Исламский лизинг (Иджара)» сумма финансирования повышена с 15 до 30 млн рублей. Условия предусматривают срок лизинга от 13 до 60 месяцев и обеспечительный платеж от 10% стоимости предмета лизинга.

«Меры, реализуемые в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", позволят предприятиям и предпринимателям активнее модернизировать производство, приобретать современное оборудование и развивать бизнес-проекты», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов отметил значимость лизинга как инструмента инвестиционного развития.

«Лизинг является одним из ключевых инструментов реализации инвестиционных проектов, обеспечивая предприятиям доступ к современным средствам производства и технологическое обновление. Принятые решения направлены на расширение линейки льготных финансовых инструментов с учетом отраслевой специфики и параметров инвестиционного цикла», – подчеркнул он.

В ведомстве сообщили, что в 2025 году предпринимателям Татарстана уже была оказана поддержка на приобретение оборудования на сумму около 300 млн рублей. Средства направлялись преимущественно в пищевую, металлообрабатывающую и химическую промышленность.