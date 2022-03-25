Минэкономики РТ: В Татарстане продолжается реализация всех национальных проектов

В Татарстане продолжается реализация всех национальных проектов. В этом году на их финансирование будет направлено 29,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба министерства экономики Татарстана.

Деньги выделят на строительство и ремонт социально-значимых объектов и дорожные работы, включая строительство и капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и поликлиник по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». В целом в республике на мероприятия в рамках национального проекта «Здравоохранение» в этом году будет выделено 4,2 млрд рублей.

Большой объем работ запланирован в рамках национального проекта «Культура»: строительство и ремонт сельских домов культуры, реконструкция театра юного зрителя в Нижнекамске и школы искусств в Арске, капитальный ремонт музея в Лаишеве, завершение строительства Центров культурного развития в Елабуге и Зеленодольске.

В рамках национального проекта «Экология» продолжится рекультивация Самосыровского полигона и иловых полей, строительство биологических очистных сооружений в Казани, а также расчистка четырех водных объектов: пруда в селе Державино и реки Меша в Лаишевском районе, реки Вятка в Мамадыше и реки Берсут в селе Камский Леспромхоз Мамадышского района.

Полный список мероприятий по национальным проектам на 2022 год представлен на интерактивной карте на сайте министерства экономики Республики Татарстан.