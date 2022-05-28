Минэкономики РТ: В апреле в Татарстане снизились продажи импортной техники

Оборот розничной торговли Республики Татарстан в апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 10%, сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Данная динамика обусловлена в первую очередь снижением продаж непродовольственных товаров преимущественно импортного производства – автомобилей, мобильных телефонов и бытовой техники», – сказал Шагиахметов.

Он напомнил, что в апреле министерство промышленности и торговли Российской Федерации утвердило перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 90 категорий, в том числе автомобили и запчасти, одежда, обувь, фармацевтическая продукция, бытовая техника и смартфоны.

«В целях недопущения дефицита Министерству промышленности и торговли республики необходимо довести информацию о возможности использования данного инструмента до предприятий торговли», – подчеркнул министр.

По его словам, по продовольственным запасам ситуация в республике стабильная. Объем основных товаров в торговых сетях и распределительных центрах достаточен для удовлетворения спроса населения. Продовольственное обеспечение республики находится на постоянном контроле Рабочей группы Оперативного штаба.