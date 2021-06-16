Минэкономики РТ упростит самозанятым и бизнесменам выход на маркетплейсы

Фонд поддержки предпринимательства РТ, подведомственный министерству экономики Татарстана, начал оказывать услугу самозанятым и предпринимателям, которая упростит для них выход на электронные торговые площадки, сообщает пресс-служба ведомства.

Услуга предусматривает оказание консультации, проведение анализа информации о продукте предпринимателя с определением наиболее релевантного маркетплейса, создание личного кабинета, загрузку контента и прохождение модерации, создание 10 карточек для товаров, помощь в подготовке фотоконтента и описательной части продукции, настройку и управление складом и товарными запасами.

Таким образом специалисты фонда могут выполнить за предпринимателей все этапы, необходимые для начала торговли на маркетплейсах.

Как ожидается, внедрение услуги позволит расширить каналы сбыта товаров и услуг бизнеса Татарстана на таких электронных площадках как Ozon, WildBerries, Kazanexpress, Яндекс.Маркет и Avito.

Услуга запущена в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Также в рамках нацпроекта Фонд поможет самозанятым принять участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории России. В частности, в услугу включена оплата регистрационного сбора и аренды выставочной площади и оборудования.