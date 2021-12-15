Минэкономики РТ: Татарстан перевыполнил задачу нацпроекта по количеству занятых в МСП

В сравнении с 2020 годом в Татарстане на 3,3% выросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщила сегодня начальник управления развития предпринимательства Минэкономики РТ Мария Суховая на бизнес-завтраке, организованном Торгово-промышленной палатой РТ в Казани.

«В настоящее время сектор малого и среднего предпринимательства формирует свыше 159 тыс. субъектов предпринимательства, в том числе 70 тыс. юридических лиц, 88 тыс. индивидуальных предпринимателей, что на 3,3% выше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 3,8% выше по сравнению с началом текущего года», — сказала она.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономики РТ, такой рост в пандемию Covid-19 смог произойти благодаря тому, что «руководство республики прикладывает усилия для повышения деловой активности в регионе».

«Несмотря на пандемию, кто-то закрывается, а кто-то открывается. Бизнес — достаточно подвижная субстанция. Сейчас есть такая тенденция, что многие уходят из предпринимательства, из ИП, если у них нет наемных работников. Они переходят в самозанятых», — сказали в пресс-службе ведомства.

В этом году в республике свой бизнес зарегистрировали 28,6 тыс. субъектов, за 2020-й эта цифра составила 24,5 тыс. В отраслевой структуре малого и среднего предпринимательства преобладают торговля (36,8%), строительство (10,5%), транспортировка и хранение (10,2%), промышленность (6,7%), сельское хозяйство (2,9%) и общепит (2,5 %).

Суховая также отметила, что одним из основных показателей экономического развития является численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, с учетом самозанятых. В этом году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» перед регионом стояла задача увеличить число людей, работающих у субъектов малого и среднего предпринимательства, до 697 тыс. человек. Однако на сегодняшний день в сфере МСП региона занято уже 759 тыс. человек.

«У нацпроекта есть целевые показатели численности людей, занятых у субъектов бизнеса. На этот год эта цифра составляет 697 тыс. человек. Мы ее уже перевыполнили, у нас занято 759 тыс. Таким образом, целевой показатель на год нацпроекта в республике перевыполнен. К 2030 году этот показатель для нашего региона составляет 762 тыс. человек. Уже сейчас мы приблизились к этому показателю, но говорить об этом еще рано, поскольку в последующие годы возможны новые экономические кризисы», — отметили в пресс-службе Минэкономики РТ.

На 13 декабря количество самозанятых людей в республике составляет 166 тыс. человек, рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составляет 66%. На сегодняшний день самозанятыми сформировано свыше 28 млн чеков, благодаря чему республика получила 1,2 млрд рублей доходов. Основными видами деятельности самозанятых являются строительство, перевозка пассажиров и грузов, маркетинг и реклама, продукция собственного производства, аренда квартир, репетиторство, отделка и другие.

«Самозанятые дали очень резкий толчок, увеличение произошло с учетом самозанятых», — подчеркнула Суховая.

Как уточнили в пресс-службе Минэкономики РТ, число самозанятых по республике на конец прошлого года составляло 101 тыс. человек. Рост количества самозанятых в Минэкономики РТ объясняют «простотой налогового режима и стимулирующими мерами». Кроме того, был отменен ЕНВД, многие индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, перешли на другой налоговый режим.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.