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Экономика
22 мая 2022  11:56

Минэкономики РТ: Ситуация на продовольственном рынке республики стабильная

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По товарным запасам ситуация на продовольственном рынке республики стабильная, сообщил сегодня заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Объем основных товаров в торговых сетях и распределительных центрах достаточен для удовлетворения спроса», - отметил Шагиахметов.

По его словам, продовольственное обеспечение населения республики находится на постоянном контроле рабочей группы Оперативного штаба по устойчивому развитию экономики.

#продукты питания
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