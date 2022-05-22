Минэкономики РТ: Ситуация на продовольственном рынке республики стабильная

По товарным запасам ситуация на продовольственном рынке республики стабильная, сообщил сегодня заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Объем основных товаров в торговых сетях и распределительных центрах достаточен для удовлетворения спроса», - отметил Шагиахметов.

По его словам, продовольственное обеспечение населения республики находится на постоянном контроле рабочей группы Оперативного штаба по устойчивому развитию экономики.