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Экономика 29 марта 2024 16:30

Минэкономики РТ разрабатывает пул проектов для привлечения инвестиций из исламских стран

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Министерство экономики Татарстана разрабатывает пул проектов, которые могут привлечь внимание инвесторов из стран Исламского мира. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра экономики РТ Роман Амирханов.

«Мы формируем пул инвестпроектов, которые будут интересны коллегам из других стран. Одна из задач такого проекта — привлечение инвестиций из стран Исламского мира», — пояснил он.

Список проектов будет размещен на сайте республиканского ведомства.

#инвестиции #Минэкономики РТ
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