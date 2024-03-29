Минэкономики РТ разрабатывает пул проектов для привлечения инвестиций из исламских стран

Министерство экономики Татарстана разрабатывает пул проектов, которые могут привлечь внимание инвесторов из стран Исламского мира. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра экономики РТ Роман Амирханов.

«Мы формируем пул инвестпроектов, которые будут интересны коллегам из других стран. Одна из задач такого проекта — привлечение инвестиций из стран Исламского мира», — пояснил он.

Список проектов будет размещен на сайте республиканского ведомства.