Минэкономики РТ разрабатывает предложения для Правительства по развитию поселков
Министерство экономики Татарстана разрабатывает предложения для Правительства республики по благоустройству поселков. Об этом сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете РТ на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.
«Министерство экономики сейчас завершает разработку соответствующих предложений для Правительства. Мы рассмотрели не только городские поселки, но и в целом по республике. Думаю, что в ближайшее время мы представим Правительству наши предложения. Мы будем подходить с предложениями комплексного развития территорий, чтобы те ресурсы, которые есть, были аккумулированы и дали тот эффект, на который мы рассчитываем», — сказал глава Минэкономики, отвечая на вопрос депутата.
Шагиахметов отметил, что по республиканским и федеральным программам, а также национальным проектам мероприятия по благоустройству в поселках реализуются. «Понятно, средств не хватает, с этим никто не спорит», — добавил он.
Депутат Госсовета Татарстана, член партии «Единая Россия» Николай Рыбушкин предложил разработать республиканскую программу «Городские поселки». По его мнению, в части благоустройства «все наши поселки оказались за бортом».
«Не пора ли нам разработать республиканскую программу „Городские поселки“? В Казани, например, 74 поселка. У нас нет ни одного города в республике, в котором бы не было поселка. А проблемы у них одни и те же — денег у муниципалитетов не хватает, и нет порой. Спасибо Президенту, программам, за счет которых мы что-то делаем по поселкам. Но у нас получается так: кирпич — бар, раствор — юк», — подчеркнул парламентарий.
По его словам, одна из проблем, которая существует в поселках, — необходимость замены водопроводов. «Если четыре года назад, когда я первый раз поднимал этот вопрос, нужно было 4,6 млрд рублей. Сейчас уже на это необходимо 40 млрд рублей. Это только по Казани», — заметил он.