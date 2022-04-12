Минэкономики РТ расскажет о мерах поддержки малого и среднего бизнеса

Специалисты Министерства экономики Татарстана проведут прямой эфир, посвященный действующим мерам поддержки предпринимателей в условиях санкций.

Трансляция состоится 13 апреля в аккаунте «Объясняем.Республика Татарстан». О том, какие меры предпринимаются для поддержки малого и среднего бизнеса, жителям республики расскажут замдиректора Департамента развития предпринимательства и конкуренции Минэкономики РТ Эмиль Хисматов, руководитель центра микрофинансирования Фонда поддержки предпринимательства Вячеслав Соловьев и замдиректора Гарантийного фонда РТ Расим Усманов.

Трансляция начнется в 10 утра в социальной сети «ВКонтакте». Все желающие смогут задать выступающим вопросы в аккаунте «Объясняем.Республика Татарстан».

Напомним, что 8 марта Президент России Владимир Путин подписал закон, утверждающий комплекс мер для поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.